Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции

Что запланировано на саммите НАТО

Рабочий день президента США Дональда Трампа в Анкаре расписан практически по минутам. Встречи пройдут на территории Президентского комплекса Бештепе.

Двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 14:30 по киевскому времени (07:30 по вашингтонскому времени).

Кроме Зеленского, в расписании президента США еще одна двусторонняя встреча - с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа. Она пройдет сразу после разговора с украинским лидером.

После пресс-конференции президент США отправится с военного аэродрома Этимесгут в Вашингтон.

Напомним, саммит НАТО в Анкаре может пройти непросто через самого Трампа. По информации CNN, президент США отправился на встречу лидеров Альянса в плохом настроении, поскольку в последнее время все более скептически относится к союзническим обязательствам Вашингтона.