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Белый дом: кто сейчас руководит в Сирии - это открытый вопрос

Понедельник 09 декабря 2024 17:37
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Белый дом: кто сейчас руководит в Сирии - это открытый вопрос Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Явного руководителя в Сирии после развала режима Башара Асада нет. Такой вопрос все еще остается открытым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил в комментарии CNN.

У Кирби поинтересовались, решен ли вопрос того, кто руководит в Сирии.

"Я думаю, они (повстанцы - ред.) пытаются решить его между собой, но это открытый вопрос. На самом деле, сам факт того, что этот вопрос открыт, вызывает у нас беспокойство", - отметил Кирби.

По его словам, в контексте Сирии сейчас есть период неопределенности. При этом США "планируют работать через все возможные процессы".

Кирби напомнил, что Вашингтон планирует изучить возможность контакта со всеми группами, которые участвовали в восстании против режима Асада.

Что происходит в Сирии

Напомним, в Сирии недавно обострилась гражданская война. Повстанцы вели активные бои против войск Башара Асада.

Спустя чуть более чем неделю им удалось взять под контроль Дамаск и другие крупные населенные пункты. На этом фоне стало известно, что Башар Асад, вероятнее всего, сбежал в Москву.

Детально о событиях в Сирии - в материале РБК-Украина.

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