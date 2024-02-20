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Белый дом анонсировал пакет санкций против РФ за смерть Навального

Архивное фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новый пакет санкций против России за смерть политика Алексея Навального.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

По словам Кирби, ограничения планируется объявить в грядущую пятницу.

Представитель Белого дома добавил, что пакет санкций будет большим.

Таким образом США хотят привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным.

Смерть Навального

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок.

Юлия Навальная, комментируя смерть мужа, обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина.

Вчера президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального.

Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальныйБелый дом