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Білий дім анонсував пакет санкцій проти РФ за смерть Навального

Архівне фото: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки цього тижня введуть новий пакет санкцій проти Росії за смерть політика Олексія Навального.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

За словами Кірбі, обмеження планується оголосити в прийдешню п'ятницю.

Представник Білого дому додав, що пакет санкцій буде великим.

Таким чином США хочуть притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним.

Смерть Навального

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін.

Юлія Навальна, коментуючи смерть чоловіка, звинуватила в інциденті російського диктатора Володимира Путіна.

Вчора президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії через смерть Олексія Навального.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНавальнийБілий дім