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США рассматривают новые санкции против России из-за смерти Навального, - Байден

Вашингтон, Понедельник 19 февраля 2024 18:35
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США рассматривают новые санкции против России из-за смерти Навального, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти так называемого оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - отметил Байден, комментируя смерть Навального.

Что известно о смерти Навального

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что “оппозиционер” был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Байден, реагируя на такие новости, отметил, что США необходимо продолжать помогать Украине в войне с российскими оккупантами и предупредил, что это может иметь последствия.

Более детально о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

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