Били и заставляли тянуть бревна: на Прикарпатье расследуют жестокое обращение с лошадьми

Инцидент произошел 24-25 января в селе Пороги. По словам волонтеров, во время конных соревнований животных перед толпой заставляли тянуть тяжелую древесину, а людей рядом с лошадьми было видно с палками и кнутами.

"Мы шокированы и возмущены - не верится, что такая жестокость до сих пор есть в современном мире. В побоях нет ничего веселого. Это не развлекательное зрелище, это жестокость и издевательство", - заявили в UAnimals.

Зоозащитники также утверждали, что после обращений к правоохранителям те сначала "не увидели в избиениях жестокого обращения". В то же время в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что начали досудебное расследование.

Правоохранители отметили, что обнаружили видео с фестиваля в социальных сетях, на котором зафиксированы соревнования лошадей-тяжеловозов. На кадрах видно, как животные на скорость тянут тяжелые бревна, а рядом люди размахивают кнутом и бьют им по земле.

"По данному факту начато уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что к ним также поступили официальные обращения от представителей зоозащитных организаций. Досудебное расследование продолжается.