Били "Нептунами" и дронами. ВСУ нанесли удар по НПЗ и пункту базирования кораблей в РФ

Ночью был нанесен удар по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае страны-агрессора. Силы обороны применили украинские ракеты "Нептун" и ударные беспилотники различных типов.

Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры и нефтяного терминала "Шесхарис", пусковой установки из состава ЗРК С400 и ракетного хранилища. Произошла детонация, после чего возник пожар.

Терминал "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает группировку российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины.

Кроме того, взрывы прогремели на НПЗ "Саратовский" в Саратовской области России, на его территории возник пожар. Предприятие также задействовано в обеспечении российских оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли удар и по инфраструктуре предприятия "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области. Там хранятся горюче-смазочные материалы россиян. В результате удара на его территории возник пожар.