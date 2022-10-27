Россияне били из минометов и артиллерии по Сумской области: есть разрушение

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадала линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской общины. В результате повреждена линия электропередач и два гражданских дома", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, россияне выпустили 35 мин по одному из сел Белопольского общества. Также избивали из артиллерии по территории Хотинской общины, а именно 15 прилетов из миномета. Живицкий добавил, что это дополнительно после утреннего обстрела общины, в результате чего пострадало одно из сел.

"Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской общины всего 16 приходов и Великописаревской общины – 8 приходов из АГС. Также открывали огонь из пулеметов", - пояснил глава ОВА.

О жертвах и пострадавших не сообщалось.