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Били з кримського мису: ЗСУ розповіли подробиці ракетних ударів по Вінниці

Фото: пуск ракети "Калібр" з російського корабля (скріншот/youtube.com)
Автор: Артур Родивилов

Удари по Вінниці в четвер завдавав малий ракетний корабель РФ. Всього було випущено три ракети типу "Калібр".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Ракетну атаку окупанти здійснили біля мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму.

"Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари. Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент був здійснений пуск трьох ракет типу "Калібр", що потрапили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що через наростання шторму корабельне угруповання ворожого флоту знову змінило склад: у готовності до ракетних ударів знаходяться три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучені два великі десантні кораблі.

Як відомо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Раніше Повітряні Сили України повідомили, удари були нанесені з підводного човна у Чорному морі.

Все, що відомо про атаку на Вінницю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Вінниця