Били з кримського мису: ЗСУ розповіли подробиці ракетних ударів по Вінниці

Ракетну атаку окупанти здійснили біля мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму.

"Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари. Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент був здійснений пуск трьох ракет типу "Калібр", що потрапили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що через наростання шторму корабельне угруповання ворожого флоту знову змінило склад: у готовності до ракетних ударів знаходяться три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучені два великі десантні кораблі.

Як відомо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Раніше Повітряні Сили України повідомили, удари були нанесені з підводного човна у Чорному морі.

Все, що відомо про атаку на Вінницю, читайте в матеріалі РБК-Україна.