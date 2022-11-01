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Били из "Градов" и тяжелой артиллерии: ночные обстрелы Днепропетровской области

Фото: ночной обстрел россиянами Днепропетровщины "Градом" 1 ноября (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольщину. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Предварительно, людей не задело", - написал Резниченко.

Сообщается, что в Никополь прилетели 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещение банка.

В Марганецком обществе обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию ​​водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды, более 10 тысяч - без света.

Отмечается, что энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернётся в дома.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

Также мы писали, что россияне в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела жертв нет.

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НикопольДнепропетровская область