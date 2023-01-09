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В Белгородской области сообщают о взрывах

Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Шебекино Белгородской области в воскресенье вечером, 8 января, были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что громкие звуки были слышны также в Шебекинском районе.

Власть пока не комментировала ситуацию.

Напомним, вчера днем в Белгородской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Шебекинском районе есть "прилеты".

Также сообщалось, что в поселке Моква, который находится под российским Курском, вспыхнул пожар. По неподтвержденной информации там загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке пропал свет.

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