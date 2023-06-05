RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области ликвидирован старший оперативной группировки "Белгород", - ГУР

Иллюстративное фото: в Белгородской области ликвидирован старший оперативной группировки "Белгород" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ночь с 4 на 5 июня в приграничном с Украиной населенном пункте Белгородской области уничтожен Андрей Стесев. Он являлся старшим оперативной группировки "Белгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"В ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стесев Андрей Васильевич - старший оперативной группировки "Белгород", - сказано в сообщении разведки.

Фото: удостоверение личности Стесева (t.me/DIUkraine)

При этом отмечается, что ранее Стесев занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ России.

Отметим, что оперативная группировка - объединение, которое состоит из формирований одного или нескольких родов войск.

Главной целью оперативной группировки является выполнение заданий на отдельном направлении или участке.

Операция в Белгородской области

Отметим, в июне бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают нашей стране защищаться от вторжения оккупантов, начали новый рейд в Белгородскую область.

Уже за несколько дней они смогли взять в плен российских солдат и уничтожить танки врага. Также бойцы "РДК" заявляли о своем контроле над населенным пунктом Новая Таволжанка.

Более детально о новой операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская областьГлавное управление разведкиВойна России против Украины