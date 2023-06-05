В Белгородской области ликвидирован старший оперативной группировки "Белгород", - ГУР

В ночь с 4 на 5 июня в приграничном с Украиной населенном пункте Белгородской области уничтожен Андрей Стесев. Он являлся старшим оперативной группировки "Белгород".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
"В ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стесев Андрей Васильевич - старший оперативной группировки "Белгород", - сказано в сообщении разведки.
При этом отмечается, что ранее Стесев занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ России.
Отметим, что оперативная группировка - объединение, которое состоит из формирований одного или нескольких родов войск.
Главной целью оперативной группировки является выполнение заданий на отдельном направлении или участке.
Отметим, в июне бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают нашей стране защищаться от вторжения оккупантов, начали новый рейд в Белгородскую область.
Уже за несколько дней они смогли взять в плен российских солдат и уничтожить танки врага. Также бойцы "РДК" заявляли о своем контроле над населенным пунктом Новая Таволжанка.
Более детально о новой операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.
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