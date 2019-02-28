Білецький вимагає арештувати рахунки і майно всіх причетних до корупції в оборонці

Білецький вимагає відповідальності всіх причетних до корупційної схеми

Лидер "Национального корпуса", народный депутат Украины Андрей Билецкий требует арестовать счета и имущество всех причастных к коррупции в оборонном секторе. С соответствующим обращением Билецкий выступил 27 февраля.

Как известно, 27 февраля партия "Нацкорпус" и организация "Национальные дружины" выдвинули требования к Генпрокуратуре Украины по поводу расследования программы "Наші гроші".

Днем ранее возле дома сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского представители организации требовали немедленно взять под стражу коррупционеров Гладковских.

Билецкий обратился к представителям власти с требованием жестко и по сути дела разобраться в ситуации. В частности, он требует срочно провести расследование, привлечь к уголовной ответственности фигурантов миллионной коррупционной схемы: первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство "Укроборонпрома", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы.

Участники пикета требовали наложить арест на счета и имущество всех причастных лиц и имущество всех предприятий, которые участвовали в этой схеме.

Согласно расследованию, фигуранты этого дела заработали как минимум 250 млн гривен.

Основное внимание акцентировали на необходимости расследования, ибо есть вероятность побега и воздействия на свидетелей со стороны участников скандала, поэтому важно обеспечить взятие под стражу всех причастных лиц, считают участники пикета.

По мнению представителей "Национального корпуса" ситуация должна стать показательной для украинцев, ибо таким лицам нет места среди власти.