Білецький показав позиції, з яких обстріляли ЗСУ

Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Білецький вважає, що відведення військ пов'язане з підготовкою до продажу української землі

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький показав позиції, з яких обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ). Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Нацкорпусу".

10 листопада в зоні розведення військ найманці РФ вчинили жорстокий напад на 128-ю бригаду ЗСУ. Машину з військовими обстріляли протитанковою керованою ракетою, внаслідок чого четверо українських бійців отримали поранення.

Джерело фото: прес-служба "Нацкорпусу"

"Незважаючи на те, що вели обстріл з околиць Петровського, які входять в "сіру" зону, Зеленський продовжує відводити війська", - підкреслив Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" переконаний в тому, що відведення військ безпосередньо пов'язане з підготовкою до продажу української землі.

"Тут проглядаються інтереси всіх, крім українців: східного ворога, західних "партнерів", які потирають руки і вже ділять Україну в прямому сенсі слова на шматки. Ми не бачимо реакції влади на обстріл найманців РФ з боку "сірої" зони і в свою чергу спостерігаємо "розведення" військ і підготовку до продажу землі", - стверджує Білецький.