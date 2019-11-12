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Билецкий показал позиции, с которых обстреляли ВСУ

Новости » Политика     12.11.2019 - 09:01
Билецкий показал позиции, с которых обстреляли ВСУ
Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

Билецкий считает, что отвод войск связан с подготовкой к продаже украинской земли

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий показал позиции, с которых обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

10 ноября в зоне разведения войск наемники РФ совершили жестокое нападение на 128-ю бригаду ВСУ. Машину с военными обстреляли противотанковой управляемой ракетой, вследствие чего четверо украинских бойцов получили ранения.

Билецкий показал позиции, с которых обстреляли ВСУИсточник фото: пресс-служба "Нацкорпуса"

"Несмотря на то, что обстрел вели с окраин Петровского, которые входят в "серую" зону, Зеленский продолжает отводить войска", - подчеркнул Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" убежден в том, что отвод войск напрямую связан с подготовкой к продаже украинской земли.

"Здесь просматриваются интересы всех, кроме украинцев: восточного врага, западных "партнеров", которые потирают руки и уже делят Украину в прямом смысле слова на куски. Мы не видим реакции власти на обстрелы наемников РФ со стороны "серой" зоны и в свою очередь наблюдаем "разведение" войск и подготовку к продаже земли", - утверждает Билецкий.

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Новости Украины НацкорпусАндрей Билецкий
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