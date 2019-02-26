Білецький назвав цинізмом можливе розкрадання коштів оборонпрому

Лідер "Нацкорпусу" вважає цю ситуацію безпрецедентним проявом цинізму

Бывший командир добровольческого полка "Азов", лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий назвал цинизмом факты возможной коррупции в оборонной сфере, о которых шла речь в журналистском расследовании Bihus.info. Об этом Билецкий написал в своем блоге.

В частности, он отметил, что считает эту ситуацию беспрецедентным проявлением цинизма и бесчувственности действующей власти. Билецкий подчеркнул, что глобальная коррупционная схема не могла существовать без ведома нынешних высокопоставленных чиновников. Так, ответить за содеянное должны не только непосредственные организаторы сделки, но и те, кто их покрывал, убежден политик.

"Каждый день на востоке Украины гибнут молодые ребята: 18 лет, 20 лет, 22 года. Эти дети сегодня воюют за свою родную страну и часто возвращаются домой в гробах. Для каждого нормального человека – это трагедия. В то время, когда вся страна оплакивает своих героев, молится за них и делится последним, находится такая падаль, которая в сговоре с врагом обкрадывает военных. Несколько лет назад нынешний президент обещал отрубать руки за коррупцию в армии. Настало время выполнить это обещание", – заявил Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" также отметил, что среди нынешних защитников Украины вряд ли есть хоть один сын какого-нибудь высокопоставленного чиновника или политика.

"Очень удобно рассказывать о новой армии и об убитых на войне, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах. Дети политиков в 20 лет уже сидят в удобных креслах на руководящих должностях, пока их сверстники – в холодных окопах под пулями", - прокомментировал Билецкий.

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения Петра Порошенко могут быть причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным журналистов, сын Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Через три основные фирмы-прокладки Гладковский и другие участники схемы заработали как минимум 250 миллионов.