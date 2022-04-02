Білецький: справжній ворог людства - Росія, а не міфічні нацисти в Україні

"Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам. Це переселення народів. Ми бачимо, що з Херсона, з Генічеська вже сотні тисячі людей відправили на Сахалін, в Омськ тощо. Тому, хто нацист та в прямому сенсі слова ворог людства весь світ уже побачив", - зазначає Білецький.

На його думку, зараз більшість українців сміливо назвала б себе націоналістами. Також він ніколи не відмовиться від того, що відчуває себе українським націоналістом.

"За 8 років війни українці жодного разу не порушували правила гуманності і правил ведення війни, чого Росія не спромоглася зробити навіть у перші два дні вторгнення. Скажу відверто, думаю, що більшості тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, зараз не до політики, у тому числі і зовнішньої. Наприклад, я зараз відчуваю себе просто солдатом своєї країни, своєї нації, роблю справу на своїй ділянці фронту", - додав засновник "Азову".

За словами Білецького, найкраще про перемовини з Росією свого часу сказав президент Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв: "Росія завжди пропонує перемовини, коли їй тяжко, коли плани руйнуються, щоб виграти час, підтягнути сили, виправити помилки, знайти слабке місце, а потім із новою силою вдарити".

Нагадаємо, азовці боронять Україну в більшості регіонів, зокрема, в Маріуполі, Харкові, Одесі, Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині.