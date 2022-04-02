ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Билецкий: настоящий враг человечества - Россия, а не мифические нацисты в Украине

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 21:04
Билецкий: настоящий враг человечества - Россия, а не мифические нацисты в Украине Фото: Андрей Билецкий (t.me/BiletskyAndriy)
Автор: Артем Горовенко

Настоящий враг человечества - Россия, а не мифические нацисты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя полка "Азов" Андрея Билецкого в Telegram-канале.

"Всех пугает не само слово "нацизм", а те вещи, которые за ним стоят: геноцид, Вторая мировая, уничтожение десятков миллионов людей. Поэтому надо смотреть не на слова, а исключительно на действия. Россия - это страна, которая сейчас ведет прямой геноцид и убивает гражданских. Это этноцид - это уничтожение десятков тысяч мирного населения, это убийства детей, удары по учебным и гуманитарным учреждениям. Это переселение народов. Мы видим, что из Херсона, из Геническа уже сотни тысячи людей отправили на Сахалин, в Омск и тому подобное. Поэтому, кто нацист и в прямом смысле слова враг человечества весь мир уже увидел", - отмечает Билецкий.

По его мнению, сейчас большинство украинцев смело назвало бы себя националистами. Также он никогда не откажется от того, что чувствует себя украинским националистом.

"За 8 лет войны украинцы ни разу не нарушали правила гуманности и правил ведения войны, чего Россия не смогла сделать даже в первые два дня вторжения. Скажу откровенно, думаю, что большинству тех, кто защищает Украину с оружием в руках, сейчас не до политики, в том числе и внешней. Например, я сейчас чувствую себя просто солдатом своей страны, своей нации, делаю дело на своем участке фронта", - добавил основатель "Азова".

По словам Билецкого, лучше всего о переговорах с Россией в свое время сказал президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить".

Напомним, азовцы защищают Украину в большинстве регионов, в частности, в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Николаевщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Билецкий Вторжение России в Украину
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой