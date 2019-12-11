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Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Новини » Політика     11.12.2019 - 09:16
Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка
Фото: Карл Більдт (з відкритих джерел)

Більдт прокоментував відкриття справи ДБР проти Порошенка

Шведський політик, дипломат, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт застеріг президента України Володимира Зеленського від необґрунтованих переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це Більдт написав у своєму Twitter.

Зокрема, Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Порошенка щодо мінських домовленостей, яке було ініційовано одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим. Він зазначив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими обвинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Сором", - написав Більдт.

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Новини України Порошенко ПетроКарл БильдтДБРВолодимир Зеленський
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