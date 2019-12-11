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Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Новости » Политика     11.12.2019 - 09:16
Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко
Фото: Карл Бильдт (из открытых источников)

Бильдт прокомментировал открытие дела ГБР против Порошенко

Шведский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег президента Украины Владимира Зеленского от необоснованных преследований пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом Бильдт написал в своем Twitter.

В частности, Бильдт прокомментировал информацию об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Порошенко в отношении минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым. Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

"Янукович посадил Тимошенко тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор", - написал Бильдт.

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