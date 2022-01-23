Біатлон. Україна фінішує в топ-6 чоловічої естафети: результати гонки

В італійському Антхольці відбувається 7-й етап Кубка світу. Чоловіки пробігли естафетну гонку. Українська команда посіла 6-е місце.
Детальніше про гонку – в матеріалі РБК-Україна
В Антхольці відбулась чоловіча естафета. За Україну на першому етапі біг Богдан Цимбал. Допустивши по одному промаху на кожній стрільбі, Богдан непогано виглядав швидкістю на дистанції та передав естафету сьомим з відставанням 28,8 секунди. На другому етапі Дмитро Підручний використав два запасні патрони на лежці, але влучна стрільба стоячи та класна швидкість допомогли Дмитру підняти збірну і передати естафету на 5-й позиції з відставанням 24,1 секунди.
На третьому етапі Антон Дудченко з одним промахом відстрілявся лежачи, але на стрільбі стоячи Антон використав аж три додаткові патрони й передав естафету 7-м з відставанням 2,02 хвилини. Фінішером в нашій команді був Артем Прима, який використав три запасні патрони на стрільбах та підняв команду на 6-е місце.
Перемогу в гонці здобула команда Норвегії, другими стали росіяни, а третє місце посіла німецька збірна.
Етап в Антхольці сьогодні завершиться жіночим мас-стартом, який розпочнеться о 16:15. Збірну України в гонці представлятиме Юлія Джима.
Естафета. Чоловіки
1. Норвегія (0+4) 1:12:14,7
2. Россия (1+12) +1:57,2
3. Німеччина (0+4) +2:04,4
4. Франція (0+7) +2:20,5
5. Канада (1+8) +2:31,5
6. Україна (0+11) +2:38,7
Нагадаємо, що вчора відбулась жіноча естафета, в якій перемогла команда Норвегії, а українки посіли 11-е місце.
На минулому етапі в Рупольдингу в чоловічій естафеті перемогли росіяни, а українська збірна фінішувала на 6-й позиції.