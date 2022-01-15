Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу

У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча біатлонна естафета шостого етапу Кубка світу. Українцям трохи не вистачило, щоб зачепитися за медалі - "жовто-сині" фінішували шостими.

Вже на першому етапі Україна показала, що претендуватиме на медалі. Артем Прима після першого вогневого рубежу вийшов на третьому місця, правда під час другої стрільби використовував два додаткових патрона і на передачі естафети був шостим.

Але капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний продемонстрував відмінну швидкість і непогану стрілянину - лише один додатковий патрон на лежанні. У підсумку на третій етап Україна пішла другий.

Богдан Цимбал, який втік третім, трохи втратив, передавши естафету четвертим - у нього був лише один промах, але не дуже вдався хід.

На заключному етапі за Україну біг Антон Дудченко. Він не зміг пройти "чисто" вогневі рубежі (два промахи), та й по швидкості українець не був достатньо швидким. В підсумку він втратив ще три позиції, фінішувавши шостим.

Перемогу одержала збірна Росії, друге місце у Німеччини, третя - Білорусь.