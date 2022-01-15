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Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу

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Рупольдинг, Субота 15 січня 2022 16:44
Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу Фото: Дмитро Підручний після другого етапу передав естафету другим (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча біатлонна естафета шостого етапу Кубка світу. Українцям трохи не вистачило, щоб зачепитися за медалі - "жовто-сині" фінішували шостими.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Вже на першому етапі Україна показала, що претендуватиме на медалі. Артем Прима після першого вогневого рубежу вийшов на третьому місця, правда під час другої стрільби використовував два додаткових патрона і на передачі естафети був шостим.

Але капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний продемонстрував відмінну швидкість і непогану стрілянину - лише один додатковий патрон на лежанні. У підсумку на третій етап Україна пішла другий.

Богдан Цимбал, який втік третім, трохи втратив, передавши естафету четвертим - у нього був лише один промах, але не дуже вдався хід.

На заключному етапі за Україну біг Антон Дудченко. Він не зміг пройти "чисто" вогневі рубежі (два промахи), та й по швидкості українець не був достатньо швидким. В підсумку він втратив ще три позиції, фінішувавши шостим.

Перемогу одержала збірна Росії, друге місце у Німеччини, третя - Білорусь.

Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу

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