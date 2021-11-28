RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону спринтерської гонки: результати

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 28 листопада, завершилася жіноча програма етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді. Єдиною українкою, яка потрапила в залікову зону, виявилася Олена Білосюк - у неї 24-й результат.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Білосюк також стала єдиною представницею України, яка пройшла всю гонку без промахів. Однак ходом вона поступилася аж 1: 22,1 переможниці Ханні Еберг (0+0) зі Швеції. Друге місце посіла Анаіс Шевальє-Буше з Франції (0+0 і +11,3 секунд відставання), третя - норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 і +15,4).

Всі результати українок у спринті:

24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2: 01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2: 27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Біласюк заробила за гонку 17 очок.

Також сьогодні о 14: 14 розпочнеться спринтерська гонка у чоловіків.

Нагадаємо, вчора в індивідуальній гонці кращою стала Валентина Семеренко - у неї 17-е місце.

Серед чоловіків найкращий результат в індивідуальній гонці у Антона Дудченко - 24-е місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон