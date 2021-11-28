Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону спринтерської гонки: результати

Сьогодні, 28 листопада, завершилася жіноча програма етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді. Єдиною українкою, яка потрапила в залікову зону, виявилася Олена Білосюк - у неї 24-й результат.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Білосюк також стала єдиною представницею України, яка пройшла всю гонку без промахів. Однак ходом вона поступилася аж 1: 22,1 переможниці Ханні Еберг (0+0) зі Швеції. Друге місце посіла Анаіс Шевальє-Буше з Франції (0+0 і +11,3 секунд відставання), третя - норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 і +15,4).
Всі результати українок у спринті:
24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлія Джима (1+1) +2: 01,1
77. Катерина Бех (1+1) +2: 27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Біласюк заробила за гонку 17 очок.
Також сьогодні о 14: 14 розпочнеться спринтерська гонка у чоловіків.
Нагадаємо, вчора в індивідуальній гонці кращою стала Валентина Семеренко - у неї 17-е місце.
Серед чоловіків найкращий результат в індивідуальній гонці у Антона Дудченко - 24-е місце.