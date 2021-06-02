БХФЗ вимагає через суд від міноритарних акціонерів відшкодування понад 6,5 млн доларів збитків

Позивачі вимагають від менеджерів БХФЗ відшкодування збитків, завданих Борщагівському хімфармзаводу шляхом недобросовісних та умисних дій.

Також суд підтвердив, що директор з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька та генеральний директор підприємства Михайло Пасічник є відповідачами за вимогами про відшкодування збитків. Суд відхилив клопотання Ржепецької та Пасічника про виключення їх зі складу учасників справи.

Ірина Ржепецька також є дочкою голови наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та Людмили Безпалько, яка очолювала підприємство в якості генерального директора до 2018 року. Всього відповідачами у справі суд визнав 8 осіб з-поміж керівництва БХФЗ.

Як повідомлялося раніше, 19 березня 2021 року Високий суд справедливості в Лондоні за позовом фармацевтичної компанії "Дарниця" заарештував рахунки британської компанії Metabay Import/Export Limited, яка виступає посередником у процедурі закупівлі ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть претензій до менеджерів і міноритарних акціонерів БХФЗ полягає в тому, що щонайменше з 2014 року Борщагівський хімфармзавод отримував сировину в компанії Farmaplant за ціною, яка, за оцінками експертів, істотно вище, ніж ринкова.

Сума збитку, нанесеного підприємству, спочатку була оцінена в 4,2 млн доларів (118,2 млн гривень). Суму переплачених грошових коштів Farmaplant перераховувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки фармсировини.

Контролером і бенефіціарним власником компанії Metabay є директор з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька.

Претензії з боку БХФЗ в судах України і Великобританії обґрунтовані тим, що менеджмент БХФЗ вже багато років штучно завищує витрати підприємства, завдаючи шкоди підприємству і його акціонерам, а також очевидно привласнює собі переплачені кошти через зазначену "схему".

Рахунки компанії-посередника Metabay заморожені постановою Високого суду справедливості в Лондоні для того, щоб кошти не були виведені на офшорні рахунки.