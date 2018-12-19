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Єврокомісія схвалила звіт про безвіз з вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні

Новини » Політика    19.12.2018 - 15:09
Єврокомісія схвалила звіт про безвіз з вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні
Фото: єврокомісар Дімітріс Аврамопулос (flickr.com/eu2017ee)

Також Єврокомісія наполягає на заходах для зниження нерегулярної міграції

Європейська комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос назвав безвіз досягненням, за яким стоять відповідальність і обов'язки. За його словами, в цілому Україна виконує свої обов'язки, але має вжити заходів щодо боротьби з корупцією, а також реалізувати рекомендації звіту минулого року. Мова йде про збереження незалежності антикорупційних органів, перевірку декларацій та запуск Вищого антикорупційного суду.

У звіті зазначено, що нерегулярна міграція з України залишається високою, у зв'язку з чим від влади очікують прийняття необхідних заходів. Також Брюссель відзначає наявність організованої злочинності з участю українських громадян.

Зазначимо, згідно з новим механізмом призупинення візової лібералізації, Єврокомісія раз на рік готує звіт про стан виконання вимог в Україні, Грузії, Молдові, Македонії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Сербії.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з Грузією про поїздки за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт.

Також раніше стало відомо, що Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю.

 

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