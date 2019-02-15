Безвіз з Уругваєм набув чинності

Українці зможуть без віз перебувати в Уругваї до 90 днів

С 15 февраля вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского посольства в Аргентине.

Сообщается, что с сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы. Отметим, безвизовый режим распространяется на владельцев биометрических загранпаспортов.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что безвизовый режим с Уругваем начнет работать в феврале.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году рассказал, что ведутся переговоры о введении безвизового режима или упрощении действующих порядков еще с 22 странами. Он также подчеркнул, что переговоры о безвизовом режиме остаются одним из главных приоритетов.

Ранее также стало известно, что Европейский союз планирует упростить визовый режим для коротких поездок, связав его с готовностью других стран сотрудничать в миграционной политике. Реформа упростит туристические и деловые поездки и будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией.