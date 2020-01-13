Безвіз з ЄС: українцям роз'яснили нові правила з 2021 року

Місія України в Європейському союзі (ЄС) роз'яснила нові правила з 2021 року щодо безвізових поїздок до ЄС з 2021 року, коли почне діяти Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Місії України в Європейському союзі в Facebook.

Ось 5 фактів, які необхідно знати про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року:

1. З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії).



2. Ініціатива щодо створення ETIAS виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про систему ETIAS, яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

3. Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки.

Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.



4. Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.



5. Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів блоку. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України заперечували загрозу скасування безвізового режиму з Європейським союзом.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможливе.