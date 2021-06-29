Божевілля триває. Франція поступилася Швейцарії в першій серії пенальті на Євро-2020

Чинні чемпіони світу збірна Франція поступилися Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Доля матчу вирішилася в першій на турнірі серії пенальті - 5:4 (3:3 основний час).

Франція - Швейцарія 3:3

Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90

На 55-й хвилині Родрігес (Швейцарія) не реалізував пенальті

Швейцарці зі старту показали, що в матчі з чемпіонами світу здаватися явно не мають наміру. Хоча французи на старті і намагалися більше атакувати, але до реальної гостроти не доходило. При цьому Швейцарія відповідала регулярно, а на 15-й хвилині і зовсім відкрила рахунок. Цубер подав з лівого флангу, Сеферович виграв верхову боротьбу у Лангле і відправив м'яч головою в нижній кут воріт Льоріса - 1:0.

Буквально відразу після голу Франція організувала непогану атаку. Рабьо стріляв з флангу на Бензема, але м'яч пролетів повз форварда "ле бле". Цей момент і залишився єдиним гострим з боку французів. При цьому не можна сказати, що швейцарці відсиджувалися в обороні, регулярно тікаючи в контратаки. Але на перерву збірні пішли при мінімальній перевазі в рахунку з боку Швейцарії.

На другий тайм тренер Франції Дешам змінив тактичну схему, змінивши одного з трьох центральних захисників Ланге вінгером Команом.

Але початок другої половини могло стати для французів справжнім кошмаром. Спершу на 50-й хвилині Швейцарський форвард Емболо увірвався в штрафну і прострілив уздовж воротарського, але захисники Франції змогли в останній момент дістати м'яч і винести його зі штрафного майданчика. А потім французи отримали у свої ворота пенальті. Цубер втік у контратаку, якого на кордоні карного майданчика зніс Павар. Швейцарець відразу спробував піднятися на ноги, але атака завершилася нічим і момент загрався. Однак через хвилину рефері відправився дивитися VAR і таки призначив "точку". Штраф вийшов бити Родрігес, але Льоріс дістав м'яч з самого кута.

Мабуть цей сейв Льоріса став ключовим. У наступні кілька хвилин гра перевернулась з ніг на голову. Спершу Бензема, отримавши пас від Мбаппе в штрафному майданчику, переправив м'яч повз Соммера - 1:1.

А через дві хвилини французи святкували друге взяття швейцарських воріт. Грізманн отримав у штрафному майданчику пас п'ятої від Мбаппе і повинен був забивати, але Соммер дістав м'яч кінчиками пальців, проте м'яч у сітку з метра добив Бензема, оформивши дубль - 2:1.

Здавалося, що остаточно добив швейцарців за 15 хвилин до кінця Погба, відправивши божевільний м'яч метрів з 25 в саму дев'ятку воріт Соммера - 3:1.

Зараз вже здавалося, що французи навряд чи відпустять цей матч, але Швейцарія зуміла зібратися. Спершу на 81-й хвилині знову ударом головою відзначився Сеферович - 2:3.

А на 90-й хвилині зрівняв рахунок Гавранович ударом з лінії штрафного майданчика - 3:3. При цьому за кілька хвилин до цього Гавранович вже відправляв м'яч у сітку, але тоді у нього зафіксували невелике положення поза грою.

Але могли французи вирвати перемогу в основний час. За секунди до кінця четвертої доданої хвилини Коман прийняв м'яч у штрафному майданчику і зарядив у поперечину. Відразу після цього пролунав свисток - ще два тайми по 15 хвилин.

В овертаймі жодна з команд не намагалася грати на утримання. Свої моменти мали як французи, так і швейцарці, проте долю путівки до чвертьфіналу розіграли в серії пенальті. Єдиний промах з "точки" в пасиві Мбаппе, який останнім підійшов до виконання одинадцятиметрового.

У підсумку Швейцарія вибила чемпіонів світу і таки змогла подолати 1/8 фіналу. До цього швейцарці тричі пробивалися на цю стадію великих турнірів, але щоразу програвали.

У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.