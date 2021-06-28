ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Іспанія здолала Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу у феєричному матчі з вісьмома голами

Новость на русском →
Копенгаген, Понеділок 28 червня 2021 21:34
Іспанія здолала Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу у феєричному матчі з вісьмома голами Фото: Ферран Торрес забиває гол у ворота Хорватії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Іспанії пройшла до чвертьфіналу Євро-2020. Вони обіграли Хорватію в максимально Веселому матчі, в якому забили вісім голів на двох.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Веселощі розпочалися вже з першого голу. Воротар Іспанії Унай Сімон в найпростішій ситуації не прийняв пас від свого захисника і пустив м'яч у власні ворота.

До кінця першого тайму іспанцям вдалося вирівняти ситуацію голом у відповідь.

Спочатку другої половини Сезар Аспілікуета вивів Іспанію вперед відмінним ударом головою.

А пізніше Ферран Торрес відмінно прийняв дальній пас і розібрався з суперником, перш ніж відмінно вкотити м'яч повз воротаря Домініка Ліваковича.

Під кінець матчу Хорватія ожила. Спочатку їм вдалося заштовхати м'яч у ворота Іспанії і відіграти один гол.

А вже на 90+3-й хвилині вони зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм.

В екстра-таймах Іспанія виправила свої ж помилки. Спочатку забив Альваро Мората виконав "прийняти і забити" другим дотиком у штрафному майданчику.

А п'ятий гол на рахунку Мікеля Оярсабаля, який завершив атаку після пасу з флангу від дані Ольмо.

У підсумку 5:3. Феєричний матч зі смішним автоголом воротаря Іспанії і красивими голами від обох збірних. Іспанія у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Франція - Швейцарія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун