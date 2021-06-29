Безумие продолжается. Франция уступила Швейцарии в первой серии пенальти на Евро-2020

Действующие чемпионы мира сборная Франция уступили Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Судьба матча решилась в первой на турнире серии пенальти - 5:4 (3:3 основное время).

Франция - Швейцария 3:3

Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90

На 55-й минуте Родригес (Швейцария) не реализовал пенальти

Швейцарцы со старта показали, что в матче с чемпионами мира сдаваться явно не намерены. Хотя французы на старте и пытались больше атаковать, но до реальной остроты не доходило. При этом Швейцария отвечала регулярно, а на 15-й минуте и вовсе открыла счет. Цубер подал с левого фланга, Сеферович выиграл верховую борьбу у Лангле и отправил мяч головой в нижний угол ворот Льориса - 1:0.

Буквально сразу после гола Франция организовала неплохую атаку. Рабьо стрелял с фланга на Бензема, но мяч пролетел мимо форварда "ле бле". Этот момент и остался единственным острым со стороны французов. При этом нельзя сказать, что швейцарцы отсиживались в обороне, регулярно убегая в контратаки. Но на перерыв сборные ушли при минимальном перевесе в счете со стороны Швейцарии.

На второй тайм тренер Франции Дешам изменил тактическую схему, сменив одного из троих центральных защитников Ланге вингером Команом.

Но начало второй половины могло стать для французов настоящим кошмаром. Сперва на 50-й минуте швейцарский форвард Эмболо ворвался в штрафную и прострелил вдоль вратарской, но защитники Франции смогли в последний момент достать мяч и вынести его из штрафной. А затем французы получили в свои ворота пенальти. Цубер убежал в контратаку, которого на границе штрафной снес Павар. Швейцарец сразу попытался подняться на ноги, но атака завершилась ничем и момент заигрался. Однако спустя минуту рефери отправился смотреть VAR и таки назначил "точку". Штраф вышел бить Родригес, но Льорис достал мяч с самого угла.

Видимо этот сейв Льориса стал ключевым. В следующие несколько минут игра перевернулась с ног на голову. Сперва Бензема, получив пас от Мбаппе в штрафной, переправил мяч мимо Соммера - 1:1.

А через две минуты французы праздновали второе взятие швейцарских ворот. Гризманн получил в штрафной пас пятой от Мбаппе и должен был забивать, но Соммер достал мяч кончиками пальцев, однако мяч в сетку с метра добил Бензема, оформив дубль - 2:1.

Казалось, что окончательно добил швейцарцев за 15 минут до конца Погба, отправив сумасшедший мяч метров с 25 в самую девятку ворот Соммера - 3:1.

Сейчас уже казалось, что французы вряд ли отпустят этот матч, но Швейцария сумела собраться. Сперва на 81-й минуте вновь ударом головой отметился Сеферович - 2:3.

А на 90-й минуте сравнял счет Гавранович ударом с линии штрафной - 3:3. При этом за несколько минут до этого Гавранович уже отправлял мяч в сетку, но тогда у него зафиксировали небольшое положение вне игры.

Но могли французы вырвать победу в основное время. За секунды до конца четвертой добавленной минуты Коман принял мяч в штрафной и зарядил в перекладину. Сразу после этого прозвучал свисток - еще два тайма по 15 минут.

В овертайме ни одна из команд не пыталась играть на удержание. Свои моменты имели как французы, так и швейцарцы, однако судьбу путевки в четвертьфинал разыграли в серии пенальти. Единственный промах с "точки" в пассиве Мбаппе, который последним подошел к исполнению одиннадцатиметрового.

В итоге Швейцария выбила чемпионов мира и таки смогла преодолеть 1/8 финала. До этого швейцарцы трижды пробивались на эту стадию больших турниров, но каждый раз проигрывали.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.