"Безрассудная эскалация": Каллас отреагировала на дрон РФ в Румынии

Что произошло

Напомним, вчера ближе к вечеру, 13 августа, россияне вновь пытались атаковать Украину дронами.

Вражеские беспилотники было зафиксировано в Волынской области, которая граничит с Польшей, в связи с чем в небо была поднята польская боевая авиация.

Кроме того, параллельно в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.

В связи с этим он призвал Запад ее ждать, когда прилетит баллистика, а наоборот, действовать превентивно. В частности, речь идет о совместной защите.