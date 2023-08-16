Безработица в Украине упала до минимума: сколько украинцев официально зарегистрировались

Официальная безработица в Украине продолжает снижаться. В июле обновлено очередной исторический минимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
Согласно данным, в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысяч, среди которых 80,5 тысяч - женщины. Год назад было 296,7 тысяч безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,4 до 47,2 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 47,5 тысяч. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год - 16,9% на 2025 год - 14,4%.
В Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.
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