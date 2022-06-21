Безробітних в Україні залучатимуть до громадських робіт

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що місцева влада визначатиме, що саме потрібно буде робити в конкретному регіоні.

Він додав, що держава сплачуватиме мінімальну зарплату кожному залученому до суспільно корисних робіт.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", - додав він.