Безробітних попередили про кримінальну відповідальність за незаконний дохід

Наслідком одержання доходу офіційно зареєстрованими безробітними може стати кримінальна відповідальність. Також у цьому випадку загрожує скорочення тривалості виплат та стягнення неправомірно виплачених коштів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Як зазначили в прес-службі, непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід.

"Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних", - йдеться у повідомленні.

Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про: працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб).

Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати - 1 000 грн. (на період карантину).

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку - 720 календарних днів.

Нагадаємо, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 650 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.