На тлі пандемії коронавірусу безробіття в Австрії досягло рекорду з часів Другої світової війни, піднявшись з 7,5% до 12,2%. Про це повідомляє місцеве видання Kurier.

Повідомляється, що на сьогодні безробіття в Австрії досягло історичного максимуму з 1946 року. В цілому кількість безробітних перевищує 500 тисяч осіб, що на 52,5% більше в порівнянні з показниками березня 2019 року.

Особливо постраждали туристичний сектор, роздрібна торгівля і транспорт. Крім того, спостерігаються скорочення у виробничих галузях і будівельної індустрії. У зв'язку з цим падіння ВВП Австрії за підсумками 2020 прогнозується на рівні 2,5%.

За оцінками, до кінця березня 2020 року в країні було працевлаштовано 3 626 000 осіб, що на 150 000 осіб менше, ніж у березні 2019 року (або на 4,0%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

У березні більше 3 мільйонів американців втратили роботу за тиждень через коронавірус, а число заявок на допомогу з безробіття зросло до рекордних значень.