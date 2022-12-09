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Беспрецедентные со времен Второй мировой войны: Зеленский о преступлениях России в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Преступления российской армии против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Речь идет о бомбардировке мирных городов, пытках, депортации людей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского, выступая на международной правозащитной конференции.

"Преступления Российской Федерации на территории Украины и именно против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Украинские города, наши городки села российская артиллерия разбивает прямо на камни. Не один, не два, а десятка таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары РФ, так напоминающие нацистские бомбардировки Лондона", - заявил Зеленский.

По его словам, из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов.

"А еще фильтрационные лагеря. Выявлены реальные современные пыточные и массовые захоронения людей. Принудительная депортация украинцев в Россию, более 2 млн человек вывезена. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины оккупирована территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры", - обратил внимание президент.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабной войны зарегистрировано более 51 700 военных преступлений России.

Добавим, недавно ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине за агрессию РФ.

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