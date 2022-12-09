Беспрецедентные со времен Второй мировой войны: Зеленский о преступлениях России в Украине

"Преступления Российской Федерации на территории Украины и именно против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Украинские города, наши городки села российская артиллерия разбивает прямо на камни. Не один, не два, а десятка таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары РФ, так напоминающие нацистские бомбардировки Лондона", - заявил Зеленский.

По его словам, из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов.

"А еще фильтрационные лагеря. Выявлены реальные современные пыточные и массовые захоронения людей. Принудительная депортация украинцев в Россию, более 2 млн человек вывезена. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины оккупирована территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры", - обратил внимание президент.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабной войны зарегистрировано более 51 700 военных преступлений России.

Добавим, недавно ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине за агрессию РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.