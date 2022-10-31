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Непосредственно по Киеву не попали. Военная администрация оценила последствия ракетной атаки

Фото: Панорама Киева во время войны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Хотя утренние ракетные удары повлияли на жизнедеятельность столицы, но в пределах Киева "прилетов" удалось избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГВА.

Воздушные силы ВСУ обезопасили столицу от ракетной атаки 31 октября. Однако удары по Киевской области имеют последствия и для Киева.

"Благодаря эффективной работе сил ПВО – попаданий по Киеву не зафиксировано! Однако утренние удары по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы! В отдельных районах города уже есть перебои", – говорится в сообщении.

Столичные власти уже заверили, что все службы работают над ликвидацией аварий в результате ракетных обстрелов. В то же время в течение дня на всей территории Украины будут экстренные отключения электроэнергии.

Утром 31 октября силы украинской противовоздушной обороны сбили 44 ракеты из более чем полусотни выпущенных Россией. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации в районе Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

Армия РФ атаковала украинские города ракетами с 7 утра. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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