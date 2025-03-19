Беспилотник с возможностями самолета. Что известно о дроне Raybird

Беспилотные авиационные комплексы эффективно действуют на фронте, в частности во время разведки. Один из них - Raybird.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) стали неотъемлемой частью разведки. На фронте активно применяются отечественные разработки, которые имеют технические характеристики, превосходящие мировые аналоги", - говорится в министерстве.

Что известно о Raybird

БпАК Raybird (среди военных более известен как ACS-3), привел к переформатированию всех существующих классификаций беспилотников, потому что маленький самолет (до 25 кг) может выполнять задачи, которые обычно подчиняются только гораздо большим комплексам.

Raybird имеет большой боевой опыт - более 350 тысяч часов боевых вылетов и десятки миссий ежедневно.

"Это самолет-разведчик, который может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2 500 км", - отметили в Минобороны.

Благодаря таким характеристикам и компактной форме он имеет возможность обходить вражеские системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

Благодаря модульной конструкции и компактным размерам, БПАК может использоваться для различных миссий, не требует специальных условий для взлета и посадки, имеет высокую степень ремонтопригодности - фактически за несколько минут можно заменить поврежденные детали.

Полезные нагрузки, замена которых происходит за одну минуту:

гиростабилизированные мультисенсорные подвесы с лазерным целеуказателем;

фотокамеры;

радары с синтезированной апертурой (SAR);

барражирующие боеприпасы различных типов;

FPV-коптеры.

Базовая модель Raybird была разработана еще в 2016 году, а уже в 2018 году авиакомплекс ACS-3/Raybird был принят на вооружение Вооруженных сил Украины и с тех пор постоянно совершенствуется и модернизируется.

Особенности Raybird

Особенностью одной из последних версий комплекса стала интеграция лазерной системы наведения корректируемых боеприпасов, работающей с точностью до метра.

"Это единственный в своем классе беспилотник, который имеет такую систему. И ее эффективность уже доказана в реальном бою", - рассказали военные.

Лазерное целеуказание работает на достаточно далеком расстоянии от цели, чтобы осуществить ее точное поражение и при этом сохранить борт-носитель системы.

Боевой опыт, полученный в Украине, подтверждает надежность Raybird, его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и экономическую эффективность.

"Это делает БпАК ценным инструментом для оборонных и коммерческих миссий. А локализация производства более 90% является важной для развития украинской экономики", - констатировали в Минобороны.