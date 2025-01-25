"Непрерывный конвейер". В Третьей штурмовой бригаде рассказали о тактике РФ на фронте
Российская армия для наступлений на позиции ВСУ использует тактику малых групп. Но эти группы идут в штурм с десятков точек одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина в Telegram-канале.
"Наступательная тактика - в частности в зоне ответственности нашей бригады - остается неизменной. Они используют малые штурмовые группы, не более 6 человек. Может быть и по 2-3 человека, но с разных сторон. Рекорд на нашем направлении - на одну позицию Третьей штурмовой наступали с 21 точки", - рассказал подполковник.
По его словам, такая тактика выглядит как "какой-то непрерывный конвейер". При этом враг не учитывает собственные потери.
"Россияне уже почти стерли здесь дивизию. Но имеют еще подкрепления и резервы, которые готовы сюда перебрасывать, ведь направление для них чрезвычайно важно", - рассказал заместитель комбрига 3 ОШБр.
Напомним, ранее в Третьей штурмовой бригаде заявляли, что россияне в Харьковской области хотят получить контроль над Боровой, прорваться к Осколу и создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.
Добавим, по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1650 солдат, а также десятки единиц различной техники. Подробнее о потерях РФ за 24 января - читайте в сводке Генштаба.
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