"Непрерывный конвейер". В Третьей штурмовой бригаде рассказали о тактике РФ на фронте

Российская армия для наступлений на позиции ВСУ использует тактику малых групп. Но эти группы идут в штурм с десятков точек одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина в Telegram-канале .

"Наступательная тактика - в частности в зоне ответственности нашей бригады - остается неизменной. Они используют малые штурмовые группы, не более 6 человек. Может быть и по 2-3 человека, но с разных сторон. Рекорд на нашем направлении - на одну позицию Третьей штурмовой наступали с 21 точки", - рассказал подполковник.

По его словам, такая тактика выглядит как "какой-то непрерывный конвейер". При этом враг не учитывает собственные потери.

"Россияне уже почти стерли здесь дивизию. Но имеют еще подкрепления и резервы, которые готовы сюда перебрасывать, ведь направление для них чрезвычайно важно", - рассказал заместитель комбрига 3 ОШБр.