ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Непрерывный конвейер". В Третьей штурмовой бригаде рассказали о тактике РФ на фронте

Украина, Суббота 25 января 2025 17:48
UA EN RU
"Непрерывный конвейер". В Третьей штурмовой бригаде рассказали о тактике РФ на фронте Фото: российские военные наступают малыми группами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия для наступлений на позиции ВСУ использует тактику малых групп. Но эти группы идут в штурм с десятков точек одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина в Telegram-канале.

"Наступательная тактика - в частности в зоне ответственности нашей бригады - остается неизменной. Они используют малые штурмовые группы, не более 6 человек. Может быть и по 2-3 человека, но с разных сторон. Рекорд на нашем направлении - на одну позицию Третьей штурмовой наступали с 21 точки", - рассказал подполковник.

По его словам, такая тактика выглядит как "какой-то непрерывный конвейер". При этом враг не учитывает собственные потери.

"Россияне уже почти стерли здесь дивизию. Но имеют еще подкрепления и резервы, которые готовы сюда перебрасывать, ведь направление для них чрезвычайно важно", - рассказал заместитель комбрига 3 ОШБр.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой бригаде заявляли, что россияне в Харьковской области хотят получить контроль над Боровой, прорваться к Осколу и создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

Добавим, по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1650 солдат, а также десятки единиц различной техники. Подробнее о потерях РФ за 24 января - читайте в сводке Генштаба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Харьков
NEWS
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ