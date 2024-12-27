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В Запорожье откроют подземную школу с противорадиационным укрытием

Запорожье, Пятница 27 декабря 2024 16:39
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В Запорожье откроют подземную школу с противорадиационным укрытием Фото: В Запорожье заработает вторая подземная школа (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Катерина Творожникова

Вскоре в Запорожье заработает вторая подземная школа. Однако, в отличие от первого учебного центра, это будет - противорадиационное укрытие.

Об этом рассказала секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киев24.

Вторая подземная школа, на глубине 2,5 метра, сможет обеспечить обучение для 1000 школьников. В частности, обучение будет проходить в две смены.

В противовес другим укрытиям, где можно находиться только 4-5 часов, противорадиационное - предусматривает возможность пребывания в нем в течение 12 часов.

"То есть в противорадиационном укрытии можно будет организовывать группу продленного дня. Территориально - это большая площадь. В то же время, замечу, что уже почти 80 школ в Запорожье имеют должным образом оборудованные укрытия для проведения там различных учебных процессов и развлекательных мероприятий", - заявила Харченко.

В Запорожье уже начали строительство пяти таких подземных школ. Эти учебные заведения будут полностью инклюзивными и оборудованными современными технологиями. Кроме того, школы будут иметь автономное питание и современную систему вентиляции. В заведениях предусмотрены не только учебные классы, но и лаундж-зона, медпункт и буфет с полезной пищей.

Харченко также добавила, что сейчас все учителя в Запорожье и регионе получают доплату в размере 25%.

Ранее мы писали, что в Запорожье открыли первую подземную школу для тысячи детей. Новое учебное заведение расположено на глубине 7 метров и оборудовано монолитным железобетонным покрытием, что обеспечивает максимальный уровень защиты и выдерживает ракетные удары.

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Запорожье Школа
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