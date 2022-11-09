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Безопасность Китая становится все более нестабильной, - Си Цзиньпин

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о намерении всесторонне усиливать в стране военную подготовку, так как безопасность КНР становится более нестабильной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне", - подчеркнул китайский лидер.

Такое заявление Цзиньпина во вторник распространил государственный телеканал CCTV.

Президент Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится "все более нестабильной и неопределенной".

Напомним, в начале октября Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских Военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны, и на этом фоне Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем.

Вместе с тем президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.

Добавим также, что перед этим Китай заявлял, что будет поддерживать РФ под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.

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