Большие ягоды и фрукты: как правильно выбирать дыни и арбузы, чтобы не отравиться

Где лучше покупать арбузы и дыни

В ведомстве отмечают, что лучше покупать бахчевой в сезон, на агропродовольственных рынках или в супермаркетах и магазинах.

"Каждый потребитель должен знать, что на агропродовольственных рынках работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, без разрешения которых овощи и фрукты не допускаются к реализации", - отмечают в сообщении.

Каждая партия арбузов и дынь должна проверяться на рынках в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы по органолептическим показателям (битые, гнилые, плесневые) и содержание нитратов. По результатам экспертизы лаборатория выдает экспертное заключение.

"Потребитель имеет право требовать от продавца экспертное заключение, в котором указывается дата проверки, сведения о реализаторе и содержании нитратов", - сообщают в Госпродпотребслужбе.

Покупка и употребление

В то же время, в ведомстве не советуют покупать арбузы и дыни на стихийных рынках, в торговых точках, расположенных на обочинах автодорог, в местах стихийной торговли.

"Это могут быть те партии, которые не попали на специализированный рынок, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль над ними", - объясняют в Госпродпотребслужбе.

Не рекомендуется покупать битые и треснутые бахчевые или разрезанные пополам и закрытые пленкой. Этим вы подвергаете себя опасности бактериального отравления. Если разрезанные арбузы накрыты полиэтиленовой пленкой, то можете отравиться нитратами, поскольку под действием солнца образуется парниковый эффект под пленкой, вследствие чего уровень нитратов резко повышается.

Перед употреблением арбузы и дыни нужно обязательно мыть под проточной водой. Разрезанные арбузы и дыни хранить в холодильнике не более 1 дня. Не кормить детей ранними бахчевыми культурами.

Как правильно выбирать арбузы и дыни

При выборе арбузов и дынь необходимо обращать особое внимание, чтобы арбузы были средней величины – килограммов 5-7, а дыни 1-2 кг. В больших арбузах и дынях может быть избыток азотных удобрений.

Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Зеленый хвост – гарантия незрелого плода. Спелый арбуз должен резонировать, ведь мякоть зрелого плода имеет микропустоты. Мякоть арбузов и дынь должна быть однородной. Желтоватые жилки, несмотря на противоположные убеждения, могут свидетельствовать о не самом лучшем качестве ягод.