Безопасные каникулы. Правоохранители напомнили правила поведения для детей во время отдыха
Правоохранители напомнили правила безопасного поведения для детей во время летних каникул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Уже менее месяца осталось до лета, а там детей ждут такие желанные летние каникулы.
Однако, чтобы отдых детей не был испорчен возможными неприятностями, правоохранители решили напомнить родителям несколько правил безопасного поведения.
Как подготовить детей к каникулам:
- не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
- не оставляйте открытые окна в комнате, где находятся дети, даже если вышли на минутку;
- контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются;
- научите детей всегда говорить, куда они идут, вовремя приходить домой, никуда не уходить с незнакомцами без разрешения родителей;
- если малышам приходится оставить дома - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью (полиция - 102);
- отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. А лучше покажите своим примером, как следовать ПДД;
- закрепите на одежде своих детей световозвращающие элементы - это сделает их заметными для водителей во тьме или в условиях ограниченной видимости;
- подчеркивайте, что ходить и самостоятельно купаться на водоемах - опасно;
- напомните о запрете на посещение лесов и мест, где происходили боевые действия;
- расскажите о вреде алкоголя, наркотиков и табака, а также к чему может привести употребление этих веществ;
- объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице;
- обсудите алгоритм действий при срабатывании сигнала воздушной тревоги во время прогулки.
"Наши школьные офицеры постоянно работают с детками в школах, детских садах, вузах, как онлайн, так и офлайн, и в игровой, интересной форме рассказывают о правилах безопасного поведения, но напоминание никогда не будет лишним, если сможет предотвратить трагедию", - добавили в полиции.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Полтавской области определились с датами, когда в учебных заведениях общин начнутся летние каникулы.
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