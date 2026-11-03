Бесплатные обследования и операции: как киевлянам найти нужную медицинскую услугу

"Несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается медицинская система, мы продолжаем развиваться и делать медицинскую помощь более доступной и удобной для киевлян и гостей столицы. Наша задача - не только обеспечить непрерывную работу медучреждений, но и помочь людям быстро найти нужную услугу и понять, как ее получить", - отметила Татьяна Мостепан.

Как узнать о бесплатных медицинских услугах

По номеру контакт-центра (044) 451-0-451 киевляне могут узнать, в каких коммунальных медучреждениях доступны необходимые обследования и услуги, где их можно получить бесплатно, а также какие государственные и городские программы действуют для пациентов.

В частности, операторы помогут сориентироваться в следующих вопросах:

где пройти вакцинацию и профилактическое обследование ;

; как воспользоваться программами эндопротезирования или замены хрусталика ;

; выяснить, какие документы или направления необходимы для получения конкретной услуги.

По словам Мостепан, в условиях военного времени, когда медицинские учреждения могут получить повреждения, а организация их работы меняться, особенно важно иметь надежный источник актуальной информации о доступной медицинской помощи.

Telegram-бот для поиска медучреждений и программ

Для тех, кому удобнее использовать цифровые сервисы, работает Telegram-бот "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева".

С его помощью можно искать информацию о медицинских учреждениях, услугах и обследованиях, а также узнавать про доступные городские программы.

"Мы стремимся, чтобы киевлянам не приходилось тратить время на поиск информации на разных ресурсах и проверку ее актуальности", - отметила Татьяна Мостепан.

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Как она подчеркнула, важно то, чтобы человек мог получить достоверный ответ, понять, куда обратиться, нужно ли направление и какие шаги необходимо сделать.

"Так мы делаем медицинскую систему более понятной и более близкой к людям", - подчеркнула она.

Как работают медицинско-информационные сервисы

Информация в сервисах обновляется, чтобы помочь пациентам сориентироваться в доступных медицинских услугах и сэкономить время на их поиске.

Контакты для киевлян:

Медицинская информационная служба Киева: (044) 451-0-451. График работы - понедельник-пятница, 09:00-18:00.

(044) 451-0-451. График работы - понедельник-пятница, 09:00-18:00. Telegram: "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева".

Следует отметить, что сервисы носят информационный характер: они помогают найти нужную услугу и определить дальнейший маршрут, но не заменяют консультацию врача.