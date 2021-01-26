ПАРЄ нагадала Росії про відповідальність за порушення прав на Донбасі та в Криму

Фото: засідання ПАРЄ (flickr.com councilofeurope)

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила ініційовану Україною поправку до резолюції про виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ця поправка нагадує Росії про відповідальність за порушення прав людини на Донбасі та в Криму.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

У документі також йдеться про те, що РФ має великі структурні проблеми, які призвели до невиконання рішень ЄСПЛ. Частина невиконаних рішень стосується порушень прав людини в окупованому Криму та на Донбасі.

Однак, крім Росії, багато рішень ЄСПЛ не виконують Україна, Туреччина, Румунія, Угорщина, Італія, Греція, Молдова, Болгарія та Азербайджан.

"Це може бути спричинене глибокими проблемами, зокрема, стійким упередженим ставленням до деяких груп населення, неадекватним управлінням на національному рівні, браком достатніх ресурсів чи політичної волі або навіть незгодою з рішеннями ЄСПЛ", - пояснили в ПАРЄ.

Нагадаємо, нещодавно в ООН констатували, що ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршилася. Від порушення прав людини найбільше потерпають кримські татари та українці.