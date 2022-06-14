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За безпеку Харкова ще треба жорстко битися, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Українські військові несуть болючі втрати в Харківській області, але за її безпеку ще потрібно жорстко битися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Болісні втрати маємо і в Харківській області, де російська армія намагається посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова і області", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українській армії життєво важливо триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полях бою в найближчі тижні.

Крім цього, президент України закликав Захід терміново надати ефективне протиракетне озброєння для захисту від російських ударів.

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Володимир ЗеленськийХарківВійна Росії проти України