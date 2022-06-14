За безпеку Харкова ще треба жорстко битися, - Зеленський

Українські військові несуть болючі втрати в Харківській області, але за її безпеку ще потрібно жорстко битися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Болісні втрати маємо і в Харківській області, де російська армія намагається посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова і області", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українській армії життєво важливо триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полях бою в найближчі тижні.

Крім цього, президент України закликав Захід терміново надати ефективне протиракетне озброєння для захисту від російських ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.