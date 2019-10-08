Безморозний період у Києві тривав майже 200 днів

У ніч на вівторок, 8 жовтня, у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до 0,3 градусів морозу, а це значить, що закінчився безморозний період. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, безморозний період тривав в Києві 192 дні - з 30 березня 2019 року.

За даними обсерваторії, за кліматичною нормою, безморозний період у Києві закінчується 18 жовнтя, а середня тривалість такого періоду складає у столиці 188 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні у 2008 та 2013 роках.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.