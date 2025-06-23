Бесплатный способ, который за 3 ночи избавит вас от храпа

С приходом лета и усилением жары, а также из-за высокого уровня пыльцы, миллионы людей, страдающих сенной лихорадкой, замечают усиление храпа.
Как помочь этому благодаря одному способу, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.
Эксперт по сну Мартин Сили раскрыл простое 30-секундное упражнение, которое может помочь значительно уменьшить храп, причем совершенно бесплатно и без усилий.
Высокий уровень пыльцы вызывает отек и заложенность носовых проходов, что значительно затрудняет дыхание носом ночью. Это часто заставляет людей дышать ртом, а это является главным фактором, вызывающим храп. Даже те, кто обычно не храпит, могут заметить изменения во время пикового сезона пыльцы.
Эксперт по сну предлагает 30-секундную технику для "укрепления языка", ведь именно язык часто является главным виновником громкого храпа.
"Простые ротоглоточные упражнения, по сути, тренировка мышц рта и горла, могут укрепить мышцы дыхательных путей и уменьшить храп", - советует он.
"Двигайте языком из стороны в сторону 10 раз с закрытым ртом, затем повторите это в двух других направлениях. Делайте это каждый день, и многие люди видят результаты уже через три ночи. На самом деле, одно исследование выявило уменьшение храпа на 59% после трех месяцев", - сообщил специалист.
Врач Каран Раджан, который имеет 5,4 миллиона подписчиков в TikTok, также поделился своими рекомендациями по упражнениям для языка для борьбы с храпом. Он предложил следующие упражнения:
"Конечно, некоторым людям все еще может потребоваться хирургическое/медицинское вмешательство, но это стратегия с нулевым риском, которая может значительно помочь!" - сказал медик.
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