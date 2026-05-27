Общество Образование Деньги Изменения Экология

Бесплатные экскурсии на День Киева 2026: куда пойти и что покажут впервые

13:13 27.05.2026 Ср
2 мин
Киевляне и гости столицы смогут узнать о масонах на Подоле, спустится в древний подземный погреб и подняться на колокольню древнейшей барочной церкви
aimg Василина Копытко
На экскурсии не нужно предварительно регистрироваться (фото: Getty Images)

Ко Дню Киева, который в этом году празднуют 30-31 мая, киевлян и гостей столицы приглашают на серию уникальных бесплатных экскурсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс руководителя ГИАЗ "Древний Киев" Романа Маленкова в Facebook.

Главное:

  • Презентация на ходу: прогулка с Егором Кравцом станет живой презентацией его нового путеводителя "Азбука украинского барокко".
  • Масонский Подол: Максим Дербенев раскроет секреты тайных обществ нижнего города.
  • Спуск в подземелье: во время экскурсии по Михайловскому Златоверхому монастырю посетителей пустят в огромный закрытый монастырский погреб.
  • Эксклюзивная премьера: Роман Маленков впервые проведет экскурсию по Флоровскому монастырю с подъемом на колокольню и особым бонусом.

Программа бесплатных экскурсий на День Киева

Суббота, 30 мая:

  • 11:00 - "Украинское Барокко Старого Киева". Место встречи: Золотые Ворота, возле фонтана. Экскурсию проведет киевовед и исследователь Егор Кравец. Эта прогулка станет живой презентацией его нового путеводителя "Азбука украинского барокко".
  • 14:45 - "Масоны и Киево-Подол". Место встречи: площадка Музея Гетманства (ул. Спасская, 16В). Гид и знаток тайных обществ Максим Дербенев раскроет мистические и исторические секреты подольских масонов.

Воскресенье, 31 мая:

  • 11:00 - "Михайловский Златоверхий монастырь". Место встречи: у входа в собор. В программе - посещение уникального музейного пространства "Надвратная церковь и Киев Х-ХІІІ вв.", а также спуск в огромный старинный монастырский погреб.

  • 14:30 - "Флоровский монастырь" (ВПЕРВЫЕ). Место встречи: у входа в монастырь (ул. Фроловская, 6/8). Эксклюзивная премьерная экскурсия - участники увидят четыре храма, смогут подняться на закрытую для обычных посетителей колокольню и получат особый бонус от исследователей.

30 и 31 мая экскурсии будут бесплатными (фото: Роман Маленков/Facebook)

Обе экскурсии 31 мая проведет лично руководитель заповедника Роман Маленков. Мероприятия являются бесплатными и открытыми для всех желающих. Регистрироваться на экскурсии не нужно, их организует заповедник совместно с и ОО "Украина Инкогнита".

