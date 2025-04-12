Бесплатное образование в Европе: как украинцам поступить в университеты Польши, Германии и Чехии

Польша

Украинцы должны владеть польским на уровне С1, чтобы учиться на бесплатной основе. Свои знания следует подтвердить Государственным сертификатом. Из документов следует иметь карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.

Вступление происходит на конкурсной основе, но не все университеты имеют бесплатную форму обучения, она есть в этих заведениях:

Вроцлавской политехнике;

Ягеллонском университете;

Краковском государственном экономическом университете;

Государственном университете "Люблинская политехника";

Государственном университете Марии Кюри-Склодовской;

Варшавском университете экономики.

Большинство государственных вузов Польши требуют от украинцев результаты НМТ, но есть ряд частных заведений, куда можно поступить этого теста.

Стоимость обучения в польских университетах на платной форме колеблется от 4 000 до 72 000 злотых.

Германия

Для того, чтобы бесплатно учиться в немецких вузах, нужно владеть немецким на уровне - В-2/С-1 (по тесту TestDaf). А также сдать успешно вступительные экзамены. НМТ для поступления в вузы Германии не требуется.

Украинцам также нужно иметь или студенческую визу, или статус временной защиты или другие документы, которые позволяют легальное пребывание в стране.

В большинстве случаев перед поступлением иностранцы сначала проходят Studienkolleg - подготовительный факультет при университетах. Здесь тоже есть платная и государственная форма обучения. Год в Studienkolleg стоит 5-6 тысяч евро, а в университете 10-20 тысяч.

Уровень владения иностранным языком следует подтвердить соответствующим сертификатом (фото: Getty Images)

Чехия

Чехия также требует от иностранцев знания языка на уровне С1 для возможности бесплатного обучения в университетах. Для поступления надо подтвердить свое владение чешским соответствующим сертификатом.

В большинстве вузов нужно сдавать вступительные экзамены, иногда заведения проводят собственные тесты или собеседования для определения уровня знаний кандидатов. Почти все университеты не требуют у украинцев сертификата ВНО/НМТ.

Средняя стоимость обучения на платной форме составляет 2 тысячи евро, цена за некоторые специальности может доходить до 15 тысяч.